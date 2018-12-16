Netflix и Tinder здесь. Названы 10 самых прибыльных приложений на iPhone

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Netflix и Tinder здесь. Названы 10 самых прибыльных приложений на iPhone

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Фото: © pxhere.com

Деловое издание сообщило, сколько денег принесли приложения своим разработчикам в уходящем году.

Издание Business Insider назвало десять приложений из магазина приложений App Store, разработчики которых получили наибольшую прибыль в 2018 году.

На первом месте расположилось приложение Netflix, за год оно заработало 790,2 миллиона долларов. На втором месте разместилось Tencent Video — 490 миллионов долларов прибыли, замкнуло тройку приложение для знакомств Tinder, принёсшее разработчикам 462,2 миллиона долларов.

Далее расположились iQiyi, Kwai, YouTube, Pandora, Youku, QQи Hulu соответственно. Неожиданно главный видеохостинговый сервис оказался вне топ-3.

Ранее "Яндекс" назвал самые популярные игры 2018 года. Самой популярной игрой стал боевик Far Cry 5. Также в тройку лидеров вошли боевик о ковбоях от создателей GTA (Red Dead Redemption 2) и одна из главных игр в жанре королевской битвы — PlayerUnknown's Battlegrounds.

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