"У труса глаза велики". В Госдуме ответили на заявления ВСУ об угрозе вторжения

Депутат назвал высказывания начальника Генштаба Украины "терзаниями заячьих сердец".

Россия не собирается проявлять никакой агрессии, и высказывания из Киева об угрозе вторжения — признак необоснованного страха, заявил агентству РИА "Новости" депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

— У труса от страха глаза велики. Все эти терзания "заячьих сердец" украинского генералитета нужно игнорировать, и пусть болтают что хотят, — сказал он.

Ранее слова начальника Генштаба ВСУ в интервью RT прокомментировал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, только "недалёкий человек" может видеть такую угрозу со стороны России.

— Угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым Украина нужна для выполнения специфической роли против России, — подчеркнул парламентарий.