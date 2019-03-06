"У труса глаза велики". В Госдуме ответили на заявления ВСУ об угрозе вторжения
Фото: © РИА "Новости"/Владимир Трефилов
Депутат назвал высказывания начальника Генштаба Украины "терзаниями заячьих сердец".
Россия не собирается проявлять никакой агрессии, и высказывания из Киева об угрозе вторжения — признак необоснованного страха, заявил агентству РИА "Новости" депутат Государственной думы Руслан Бальбек.
— У труса от страха глаза велики. Все эти терзания "заячьих сердец" украинского генералитета нужно игнорировать, и пусть болтают что хотят, — сказал он.
Ранее слова начальника Генштаба ВСУ в интервью RT прокомментировал зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его мнению, только "недалёкий человек" может видеть такую угрозу со стороны России.
— Угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым Украина нужна для выполнения специфической роли против России, — подчеркнул парламентарий.
Как ранее писал Лайф, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия может напасть на Украину с трёх направлений — севера, востока и юга. Вторжение это, как он считает, вероятно во время президентских выборов.