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Регион
Опубликовано 7 марта 2019, 23:26

Госдеп США объявил о готовности к "конструктивным переговорам" с КНДР

Фото: © Flickr/Dave Lawler

Фото: © Flickr/Dave Lawler

Зампред Госдепартамента США Роберт Палладино 7 марта сообщил о готовности к проведению конструктивных переговоров с КНДР. Об этом он сообщил во время брифинга.

Когда его спросили, есть ли какие-либо новости на американо-северокорейском треке, он уклонился от вопроса, отметив, что не может дать ответ.

При этом он отметил, что "Вашингтон готов вовлечь Пхеньян в конструктивный диалог".

Кроме того, Палладино заявил, что в этот же день будет проводиться отдельный брифинг, на котором подробнее осветят все стороны вопроса.

Как сообщал Лайф, ранее вашингтонские эксперты заподозрили КНДР в начале восстановительных работ на ракетном полигоне.

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София Алабина
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