Эксперты заподозрили КНДР в начале восстановительных работ на ракетном полигоне

По информации 38 North, Пхеньян приостановил демонтаж объекта с августа 2018 года.

В КНДР могут проводиться восстановительные работы на ракетном полигоне Сохэ, который находится на северо-западе страны. Об этом сообщает портал 38 North, действующий при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

По информации экспертов, которые проанализировали спутниковые снимки, Северная Корея якобы приступила к восстановительным работам примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года. При этом отмечается, что обещанный Пхеньяном демонтаж полигона не ведётся с августа 2018 года.

Кроме того, отмечается, что рядом со стартовой площадкой испытательного ракетного полигона установлены два подъёмных крана и возведён новый объект.

Напомним, 28 февраля прошёл саммит США — КНДР, который лидеры этих стран досрочно покинули, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.