В Албании отказались признавать "новую церковь" Украины
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Члены синода также усомнились в каноничности хиротонии главы "новой церкви" Епифания.
Албанская православная церковь не признала "новую церковь" Украины. Об этом говорится в опубликованном письме синода константинопольскому патриарху Варфоломею.
— Православием признаётся как фундаментальный церковный принцип, что хиротония раскольников и еретиков как "таинство" вне церкви является недействительной, — говорится в документе, опубликованном греческим агентством Romfea.
В письме синод АПЦ также выразил беспокойство о том, что Варфоломей признал "задним числом хиротонии, совершённые отлучённым и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), которые недействительны, лишённые благодати и действия Святого Духа".
Кроме того, под сомнение поставили и каноничность священства самого главы ПЦУ Епифания.
Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве. В этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний. В начале января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии ПЦУ. После этого по всей стране сторонники "новой церкви" начали захватывать храмы Украинской православной церкви.