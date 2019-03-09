В Албании отказались признавать "новую церковь" Украины

Члены синода также усомнились в каноничности хиротонии главы "новой церкви" Епифания.

Албанская православная церковь не признала "новую церковь" Украины. Об этом говорится в опубликованном письме синода константинопольскому патриарху Варфоломею.

— Православием признаётся как фундаментальный церковный принцип, что хиротония раскольников и еретиков как "таинство" вне церкви является недействительной, — говорится в документе, опубликованном греческим агентством Romfea.

В письме синод АПЦ также выразил беспокойство о том, что Варфоломей признал "задним числом хиротонии, совершённые отлучённым и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), которые недействительны, лишённые благодати и действия Святого Духа".

Кроме того, под сомнение поставили и каноничность священства самого главы ПЦУ Епифания.