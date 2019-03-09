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Регион
Опубликовано 9 марта 2019, 20:04

"Предвыборные дивиденды". В ГД оценили слова Порошенко о "культурной оккупации"

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В нижней палате парламента подчеркнули, что украинский язык никогда не ущемлялся.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА "Новости" заявил, что слова Петра Порошенко об освобождении Украины от "культурной оккупации" являются не более чем попыткой заработать очередные предвыборные дивиденды.

— Перед выборами он пытается какими-то лозунгами заработать себе очередные дивиденды. То, что он говорит, как зарабатывал статус для украинского языка, мы сегодня видим, — отметил Шеремет.

По его словам, украинизацию, о которой говорит Порошенко, лидер Незалежной насаживал оружием и уничтожением своего народа. При этом Шеремет подчеркнул, что никогда украинский язык не ущемлялся.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что за последние пять лет страна сумела избавиться от "культурной оккупации".

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Артур Белкин
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