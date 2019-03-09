"Предвыборные дивиденды". В ГД оценили слова Порошенко о "культурной оккупации"

В нижней палате парламента подчеркнули, что украинский язык никогда не ущемлялся.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА "Новости" заявил, что слова Петра Порошенко об освобождении Украины от "культурной оккупации" являются не более чем попыткой заработать очередные предвыборные дивиденды.

— Перед выборами он пытается какими-то лозунгами заработать себе очередные дивиденды. То, что он говорит, как зарабатывал статус для украинского языка, мы сегодня видим, — отметил Шеремет.

По его словам, украинизацию, о которой говорит Порошенко, лидер Незалежной насаживал оружием и уничтожением своего народа. При этом Шеремет подчеркнул, что никогда украинский язык не ущемлялся.