В Швеции определили представителя на Евровидение
Фото: © Instagram/ johnlundvik
Представлять Швецию на грядущем Евровидении будет Йон Лундвик с песней Too Late for Love. Об этом сообщили в твиттере конкурса.
Отмечается, что Лундвик одержал победу в конкурсе Melodifestivalen, результат которого ежегодно определяет исполнителя, который будет представлять страну на международном конкурсе песен.
Напомним, в этом году Евровидение пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Представлять Россию будет Сергей Лазарев. Ранее он представил песню Scream, с которой будет бороться за победу.