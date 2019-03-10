В Швеции определили представителя на Евровидение

Представлять Швецию на грядущем Евровидении будет Йон Лундвик с песней Too Late for Love. Об этом сообщили в твиттере конкурса.

Отмечается, что Лундвик одержал победу в конкурсе Melodifestivalen, результат которого ежегодно определяет исполнителя, который будет представлять страну на международном конкурсе песен.