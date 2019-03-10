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Опубликовано 10 марта 2019, 05:54

В Швеции определили представителя на Евровидение

Фото: © Instagram/ johnlundvik

Фото: © Instagram/ johnlundvik

Представлять Швецию на грядущем Евровидении будет Йон Лундвик с песней Too Late for Love. Об этом сообщили в твиттере конкурса.

Отмечается, что Лундвик одержал победу в конкурсе Melodifestivalen, результат которого ежегодно определяет исполнителя, который будет представлять страну на международном конкурсе песен.

Напомним, в этом году Евровидение пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Представлять Россию будет Сергей Лазарев. Ранее он представил песню Scream, с которой будет бороться за победу.

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София Алабина
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