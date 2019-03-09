Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение

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Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение

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Артист будет бороться за победу на музыкальном песенном конкурсе второй раз. В прошлый раз он занял третье место.

Российский певец Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой поедет на Евровидение-2019 в израильский Тель-Авив. Композиция опубликована на YouTube.

Трек артиста имеет определённый посыл — она о разнообразных страхах, которые люди носят с детства, а со временем они превращаются в "крики". Автор и продюсер — Филипп Киркоров.

Песенный конкурс в этом году пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев будет бороться за победу на Евровидении второй раз. Впервые он выступил в 2016 году в Стокгольме, где занял третье место с песней You are the only one.

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