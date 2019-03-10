Стали известны имена россиян, погибших при крушении самолёта Ethiopian Airlines

В посольстве РФ отметили, что окажут родным погибших всевозможную помощь в сложившейся ситуации.

Стали известны имена погибших россиян в крушении самолёта Ethiopian Airlines. Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, это Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

— Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, — говорится в сообщении.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России:

- Екатерина Полякова

- Александр Поляков

- Сергей Вяликов — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) 10 марта 2019 г.

Кроме того, отмечается, что посольство находится в контакте с родственниками погибших либо же пытается установить с ними контакт, и готово оказать всё возможное содействие. Телефон для связи: +251953453463.