Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2019, 16:13

Стали известны имена россиян, погибших при крушении самолёта Ethiopian Airlines

Фото: © Twitter/Flight Radar TWN

Фото: © Twitter/Flight Radar TWN

В посольстве РФ отметили, что окажут родным погибших всевозможную помощь в сложившейся ситуации.

Стали известны имена погибших россиян в крушении самолёта Ethiopian Airlines. Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, это Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

— Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что посольство находится в контакте с родственниками погибших либо же пытается установить с ними контакт, и готово оказать всё возможное содействие. Телефон для связи: +251953453463.

Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта. На борту боинга находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа, граждане 35 стран. Ранее стало известно, что среди погибших — трое россиян.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • В мире
  • Эфиопия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar