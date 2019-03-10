Стали известны имена россиян, погибших при крушении самолёта Ethiopian Airlines
Фото: © Twitter/Flight Radar TWN
В посольстве РФ отметили, что окажут родным погибших всевозможную помощь в сложившейся ситуации.
Стали известны имена погибших россиян в крушении самолёта Ethiopian Airlines. Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, это Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.
— Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, — говорится в сообщении.
Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России:— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) 10 марта 2019 г.
- Екатерина Полякова
- Александр Поляков
- Сергей Вяликов
Кроме того, отмечается, что посольство находится в контакте с родственниками погибших либо же пытается установить с ними контакт, и готово оказать всё возможное содействие. Телефон для связи: +251953453463.
Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта. На борту боинга находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа, граждане 35 стран. Ранее стало известно, что среди погибших — трое россиян.