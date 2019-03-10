Отмечается, что корпорация готова предоставить техническую помощь в связи с произошедшей трагедией.

Компания Boeing выразила соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines. Об этом говорится на сайте корпорации.

— Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа на борту и готовы поддержать команду эфиопских авиалиний, — говорится в сообщении. — Техническая команда Boeing готова предоставить техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США.