Boeing выразила соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines
Фото: © Twitter/Flight Radar TWN
Отмечается, что корпорация готова предоставить техническую помощь в связи с произошедшей трагедией.
Компания Boeing выразила соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines. Об этом говорится на сайте корпорации.
— Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа на борту и готовы поддержать команду эфиопских авиалиний, — говорится в сообщении. — Техническая команда Boeing готова предоставить техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США.
Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта. На борту боинга находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Ранее стало известно, что среди погибших — трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов. Как писал Лайф, они были туристами.