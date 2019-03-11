МИД Франции сообщил о девяти погибших гражданах в авиакатастрофе в Эфиопии
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Министерство иностранных дел Франции подтверждает гибель девяти своих граждан во время катастрофы самолёта авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
— К настоящему времени подтверждена гибель девяти пассажиров с французским гражданством. Кризисный центр МИД находится в контакте с их семьями. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования родственникам погибших, — говорится в сообщении.
Первоначально представители авиакомпании сообщали о семи погибших французах.
Как передаёт телеканал BFM, прокуратура Франции по факту случившегося также начала собственное расследование — из-за "присутствия французских граждан среди пострадавших".
Ранее Лайф сообщал, что самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли все находившиеся на борту 157 человек. Среди них также было трое россиян: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. 11 марта был объявлен в стране днём траура.