Госдеп подтвердил гибель восьми граждан США в авиакатастрофе в Эфиопии

Американские федеральные ведомства и посольства оказывают поддержку местным властям в расследовании трагедии.

Не менее восьми американцев погибли при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" в центральной части Эфиопии. Эти данные подтвердил Госдеп США.

— Приносим глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате катастрофы рейса ET302 Ethiopian Airlines. Мы подтверждаем, что среди жертв по меньшей мере восемь американских граждан, — поясняется в документе.

Отмечается также, что американские федеральные ведомства и посольства в Аддис-Абебе (Эфиопия) и Найроби (Кения) оказывают поддержку местным властям в расследовании трагедии.