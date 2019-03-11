Госдеп подтвердил гибель восьми граждан США в авиакатастрофе в Эфиопии

Американские федеральные ведомства и посольства оказывают поддержку местным властям в расследовании трагедии.
Не менее восьми американцев погибли при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" в центральной части Эфиопии. Эти данные подтвердил Госдеп США.
— Приносим глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате катастрофы рейса ET302 Ethiopian Airlines. Мы подтверждаем, что среди жертв по меньшей мере восемь американских граждан, — поясняется в документе.
Отмечается также, что американские федеральные ведомства и посольства в Аддис-Абебе (Эфиопия) и Найроби (Кения) оказывают поддержку местным властям в расследовании трагедии.
Самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Среди них было трое россиян: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Кроме того, в самолёте было не менее 19 сотрудников ООН.