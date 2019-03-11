В Китае временно запретили летать на Boeing 737 Max 8 после крушения в Эфиопии

Ограничение будет отменено после того, как компетентные органы республики опубликуют соответствующее уведомление.

Китай ввёл временный запрет на использование самолётов Boeing 737 Max 8 на внутренних авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Об этом проинформировало Управление гражданской авиации КНР.

— С 18:00 (13:00 по московскому времени) временно приостановлены все полёты этих авиалайнеров. Такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелётов Китая, — говорится в заявлении, размещённом на сайте ведомства.

Подчёркивается, что ограничение будет отменено только после того, как компетентные органы республики опубликуют соответствующее уведомление.