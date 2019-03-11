СМИ: "Эфиопские авиалинии" приостановили полёты Boeing 737-8

Авиакомпания "Эфиопские авиалинии" приостановила полёты самолётов Boeing 737-8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом информирует агентство Reuters .

Хотя мы ещё не знаем причины крушения, нам пришлось принять решение о приостановке полётов... в качестве дополнительной меры безопасности

Самолёт "Эфиопских авиалиний" рухнул в Эфиопии накануне, 10 марта, вскоре после взлёта. Погибло 157 человек. Среди них было трое граждан РФ: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Также в самолёте было минимум 19 сотрудников ООН.