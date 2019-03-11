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Регион
Опубликовано 11 марта 2019, 12:24

Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, успели снять видео с самолётом

Фото: соцсети

Фото: соцсети

10 марта стало известно о том, что в Эфиопии через несколько минут после взлёта потерпел крушение лайнер Ethiopian Airlines, на борту которого находились три россиянина.

Роковым рейсом летели профессиональный парашютист Сергей Вяликов и молодая пара родом из Таганрога — Александр и Екатерина Поляковы. Перед взлётом влюблённые успели выложить короткий ролик, пишут "Плохие новости". Последнее видео, сделанное в аэропорту Аддис-Абебы, Катя подписала: "1,5 часа пересадка и летим в Кению" (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. Лайфа.). На кадрах можно видеть самолёт с надписью Ethiopian.

Видео: vk.com / "Плохие новости"

В Африку пара полетела отдыхать — это был долгожданный запланированный отдых. Саша и Катя любили путешествия и часто делились фото и видео из поездок в соцсетях. Сингапур, Германия, Испания, США — неполный список стран, где побывали наши соотечественники.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Супруги Поляковы вместе учились, а потом и вместе работали — в компании "Сбербанк Лизинг". Так вышло, что и из жизни ушли они тоже вместе. Напомним, что на борту самолёта находилось 157 человек. Выжить не удалось никому.

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Алина Гостева
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