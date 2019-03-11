Песков адресовал в Минтранс вопрос о приостановке эксплуатации новых Boeing 737

Вопрос о том, нужно ли в России приостанавливать эксплуатацию модификации Boeing 737-8, фигурирующей уже в двух авиакрушениях, нужно задавать Минтрансу. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой приостановки.

— Что касается вопросов технологических, связанных с продолжением или непродолжением эксплуатации такого типа воздушных судов, то это, конечно, прерогатива Минтранса, ни в коем случае не Администрации Президента, — сказал Песков.

Он напомнил, что глава государства накануне выразил соболезнования руководству Эфиопии и всем тем, кто потерял родных и близких в катастрофе.

Самолёт "Эфиопских авиалиний" рухнул в Эфиопии накануне, 10 марта, вскоре после взлёта. Погибло 157 человек. Среди них было трое граждан РФ: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Также в самолёте было минимум 19 сотрудников ООН.