Нюхает еду и боится оставаться одна. Кузнецова рассказала о девочке-маугли
Малышка не приучена спать на кровати, а вид фломастера просто привёл её в недоумение.
Видео: © L!FE
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии пятилетней девочки-маугли, которую нашли в квартире в Москве среди кучи мусора и грязи. По её словам, за всё это время малышка не произнесла ни слова.
— Ребёнок не разговаривает. Фрукты, продукты, которые мы ей предлагаем, она сначала нюхает, потом берёт в руки. Не приучена спать на кровати — с большим трудом её удалось уложить, боится воды, — сообщила Кузнецова.
По словам омбудсмена, малышка не истощена, но сильно напугана — боится оставаться одна, а также закрытых помещений. Она рассказала, что девочка не умеет обращаться с фломастерами. Кузнецова уточнила, что до 2015 года малышка наблюдалась в поликлинике и её развитие соответствовало возрасту. Три года назад мать сообщила врачам, что переезжает, после чего больше не появлялась.
Фото: ©L!FE
Ранее Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.