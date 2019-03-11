Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2019, 16:00

Нюхает еду и боится оставаться одна. Кузнецова рассказала о девочке-маугли

Малышка не приучена спать на кровати, а вид фломастера просто привёл её в недоумение.

Видео: © L!FE

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии пятилетней девочки-маугли, которую нашли в квартире в Москве среди кучи мусора и грязи. По её словам, за всё это время малышка не произнесла ни слова.

— Ребёнок не разговаривает. Фрукты, продукты, которые мы ей предлагаем, она сначала нюхает, потом берёт в руки. Не приучена спать на кровати — с большим трудом её удалось уложить, боится воды, — сообщила Кузнецова.

По словам омбудсмена, малышка не истощена, но сильно напугана — боится оставаться одна, а также закрытых помещений. Она рассказала, что девочка не умеет обращаться с фломастерами. Кузнецова уточнила, что до 2015 года малышка наблюдалась в поликлинике и её развитие соответствовало возрасту. Три года назад мать сообщила врачам, что переезжает, после чего больше не появлялась.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Ранее Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Дети
  • Анна Кузнецова
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar