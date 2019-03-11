Не лайнер мечты. Эксперт призвал проверить "боинги" после крушения в Эфиопии

— С учётом того, что за последние пять месяцев произошло две авиакатастрофы с самолётом, практически сошедшим с конвейера, — это очень часто, и до выяснения полных причин, конечно, было бы разумно проверить все самолёты, находящиеся в эксплуатации... Есть ощущение, что они делали один из последних самолётов — лайнер мечты 787, но в итоге оказалось, что там целый спектр недостатков, — считает он.