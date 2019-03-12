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Регион
Опубликовано 12 марта 2019, 00:01

В США назвали Boeing 737 Max пригодным, несмотря на крушение в Эфиопии

Фото: © flickr/Liam Allport

Фото: © flickr/Liam Allport

Федеральное управление авиации США назвало лайнер Boeing 737 Max пригодным для полётов, несмотря на авиакатастрофу в Эфиопии, где произошло крушение той же модели самолёта.

— FAA продлит уведомление о лётной годности для международного сообщества для операторов Boeing 737 Max... Если мы обнаружим проблему, которая влияет на безопасность, FAA немедленно предпримет необходимые действия, — говорится в сообщении авиационных властей.

Напомним, самолёт Boeing 737 MAX "Эфиопских авиалиний" разбился утром 10 марта спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы. В результате погибло 157 человек, в том числе трое россиян: Сергей Вяликов, а также Александр и Екатерина Поляковы.

Ранее Лайф разбирался, в чём причина такой аварийности Boeing и что не так с американскими авиалайнерами.

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Александра Вишнякова
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