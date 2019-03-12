"Стыдно". Володин осудил депутата, назвавшего пенсионеров тунеядцами и алкашами

Спикер нижней палаты призвал коллег не допускать подобных оскорблений и уважительно относиться к избирателям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал волгоградского депутата Гасана Набиева, назвавшего пенсионеров тунеядцами и алкашами. По его мнению, парламентарии должны учиться сопереживанию и сочувствию к людям с тяжёлой жизнью.

— Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более [так] отзываться о наших гражданах... Реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает, — заявил он на заседании.

Володин призвал коллег не допускать подобных оскорбительных высказываний, уважительно относиться к избирателям и в принципе делать всё для того, чтобы не было стыдно за свои поступки.