"Стыдно". Володин осудил депутата, назвавшего пенсионеров тунеядцами и алкашами
Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко
Спикер нижней палаты призвал коллег не допускать подобных оскорблений и уважительно относиться к избирателям.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал волгоградского депутата Гасана Набиева, назвавшего пенсионеров тунеядцами и алкашами. По его мнению, парламентарии должны учиться сопереживанию и сочувствию к людям с тяжёлой жизнью.
— Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более [так] отзываться о наших гражданах... Реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает, — заявил он на заседании.
Володин призвал коллег не допускать подобных оскорбительных высказываний, уважительно относиться к избирателям и в принципе делать всё для того, чтобы не было стыдно за свои поступки.
Как ранее писал Лайф, на недавнем заседании Набиев назвал тунеядцами и алкашами тех пожилых людей, у которых пенсия 8 тысяч рублей. Сам народный избранник оказался миллионером: в 2016—2017 годах он заработал около 70 миллионов рублей.