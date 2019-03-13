МТС официально открыла аналог Twitch в России
Фото: © Flickr/Dota 2 The International
На ней можно смотреть и вести стримы. За активность предлагается внутренняя валюта, которую можно тратить на продвижение.
МТС объявила о запуске собственной киберспортивной платформы WASD.tv. Об этом сообщает РБК.
Пользователи смогут смотреть онлайн-трансляции и создавать их сами. За активность на ресурсе они будут получать внутреннюю валюту XP, её можно тратить на развитие своего канала и переводить другим пользователям.
Первое время WASD.tv будет нацелен на русскоязычную аудиторию. Он станет полноценным конкурентом Twitch и YouTube. Авторы проекта надеются, что он выйдет в прибыль через 2−3 года.
Лайф узнал о проекте МТС за месяц до объявления о запуске. Компания уже привлекает стримеров со сторонних платформ, в частности, аккаунт Wasd создан на популярной среди киберспортсменов площадке Discord.