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Опубликовано 13 марта 2019, 14:14

МТС официально открыла аналог Twitch в России

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

На ней можно смотреть и вести стримы. За активность предлагается внутренняя валюта, которую можно тратить на продвижение.

МТС объявила о запуске собственной киберспортивной платформы WASD.tv. Об этом сообщает РБК.

Пользователи смогут смотреть онлайн-трансляции и создавать их сами. За активность на ресурсе они будут получать внутреннюю валюту XP, её можно тратить на развитие своего канала и переводить другим пользователям.

Первое время WASD.tv будет нацелен на русскоязычную аудиторию. Он станет полноценным конкурентом Twitch и YouTube. Авторы проекта надеются, что он выйдет в прибыль через 2−3 года.

Лайф узнал о проекте МТС за месяц до объявления о запуске. Компания уже привлекает стримеров со сторонних платформ, в частности, аккаунт Wasd создан на популярной среди киберспортсменов площадке Discord.

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Денис Марков
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