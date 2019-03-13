МТС официально открыла аналог Twitch в России

На ней можно смотреть и вести стримы. За активность предлагается внутренняя валюта, которую можно тратить на продвижение.

МТС объявила о запуске собственной киберспортивной платформы WASD.tv. Об этом сообщает РБК.

Пользователи смогут смотреть онлайн-трансляции и создавать их сами. За активность на ресурсе они будут получать внутреннюю валюту XP, её можно тратить на развитие своего канала и переводить другим пользователям.

Первое время WASD.tv будет нацелен на русскоязычную аудиторию. Он станет полноценным конкурентом Twitch и YouTube. Авторы проекта надеются, что он выйдет в прибыль через 2−3 года.