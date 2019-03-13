В "Эфиопских авиалиниях" рассказали, о чём говорили пилоты перед крушением

Экипаж заявлял о возникших проблемах с управлением полётом, после чего запросил возвращение в аэропорт.

Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 перед катастрофой не сообщал ни о каких "внешних" проблемах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора авиакомпании "Эфиопские авиалинии" Тевольде Гебремариама.

По словам главы авиакомпании, он прослушал последние переговоры членов экипажа с наземными службами. Пилот заявлял о возникших проблемах с управлением полётом, после чего запросил возвращение в воздушную гавань. Ни о каком внешнем воздействии, по словам Гебремариама, лётчик не информировал.

Гендиректор "Эфиопских авиалиний" указал на то, что чёрные ящики лайнера будут отправлены для расшифровки и анализа в Европу. Пока не принято окончательное решение о том, где именно это будет сделано. В качестве вариантов рассматриваются Британия, Германия и Франция.