"Перепутали Крым с Украиной". В Госдуме оценили доклад США

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что в своём ежегодном докладе о нарушениях прав человека Вашингтон перепутал Крым с Украиной.

— Это не про территорию Российской Федерации. У нас не ущемляют ни права граждан, ни свободы волеизъявления любого гражданина, — передаёт слова политика РИА "Новости".

При этом он добавил, что ни о каком ущемлении речи быть не может, так как сейчас на территории полуострова три официальных языка, чего не удавалось добиться "на протяжении 20 лет".

Он также выразил надежду, что впредь Вашингтон не допустит таких грубых ошибок.

Как писал Лайф, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов выразил мнение, что США ведут гибридную войну против России, рассказывая "антироссийские страшилки" о нарушениях прав человека в Крыму.