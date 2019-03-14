"Пляски на костях". Шутка ведущего о крушении Boeing возмутила зрителей

Пользователи соцсетей посчитали жест Данна Мванги насмешкой над трагедией, где погибло 157 человек.

Кенийский телеведущий Данн Мванги в эфире сделал неуместный жест, рассказывая о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, чем вызвал бурю гнева у пользователей в Сети.

На кадрах видно, как после реконструкции трагедии Мванги отмахивается от дыма, надвигающегося на него. Такая шутка не обошла стороной разгневанных пользователей.

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Многие также пристыдили ведущего и отметили, что он "плохой репортёр". Также пользователи расценили данный жест как насмешку над трагедией. В итоге сам Мвинга в своём "твиттере" принёс извинения на следующий день после инцидента.

Однако, в комментариях под постом далеко не многие пользователи простили "героя истории".

Достаточно честный Мванги. Извинения приняты. Никто из нас не святой. Kiprono Abraham Arap Kogo