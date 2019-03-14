Депутат Госдумы Герасименко посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться
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В пример парламентарий привёл своих коллег-диабетиков, которые похудели на
30−40 килограммов и отказались от инсулина.
Депутат Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что, если страдающие сахарным диабетом хотят вылечиться, им стоит похудеть. Об этом сообщает портал Би-би-си.
По словам парламентария, несколько его коллег-диабетиков похудели на 30−40 килограммов и перестали принимать инсулин.
— Лечение сахарного диабета — это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес, — сказал он.
Герасименко также дал совет тем, кто здоров: чтобы не болеть сахарным диабетом, нужно "заниматься собой".
Добавим, что сам парламентарий уже прокомментировал эту ситуацию, пояснив, что его слова ложно преподнесли по поводу профилактики и лечения диабета. Герасименко отмечает, что его заявление было умышленно искажено депутатом от "Справедливой России" Федотом Тумусовым.
— Мне горько читать, как интерпретируют моё выступление. Я всегда помогал и помогаю больным. Все подготовленные мной законы направлены на улучшение оказания медицинской помощи больным. Приношу свои искренние извинения больным сахарным диабетом, — подытожил парламентарий.