Володин заявил, что Крым стал символом единения и сплочения России

Спикер нижней палаты парламента также напомнил о проведённой за это время работе по восстановлению полуострова: больницы, школы, Крымский мост, энергетика, которая позволяет сегодня жить полноценно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Крыма с пятилетием воссоединения полуострова с Россией. Выступая на митинге возле здания Госсовета республики, спикер нижней палаты парламента отметил, что это событие наверняка войдёт в историю.

— Пять лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом — в Россию. Друзья, сегодняшнее событие наверняка войдёт в историю. Но мы должны обязательно его сохранить в нашей памяти, — сказал Володин.

По его словам, полуостров стал символом национального единения, сплотив Россию и всё гражданское общество.

— Нам нужно делать всё для того, чтобы наша страна становилась ещё более сильной, чтобы наша экономика развивалась, чтобы мы были современной страной, с которой бы считались, уважали во всём мире, — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также напомнил о проведённой за это время работе по восстановлению инфраструктуры полуострова.

— За пять лет многое сделано: больницы, школы, Крымский мост, энергетика, которая позволяет сегодня жить полноценно, — заявил он.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказались более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Накануне ВЦИОМ представил результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, — почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы РФ.