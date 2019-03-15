Подозреваемый в получении многомиллиардной взятки депутат не признал вину

— Есть документы, подтверждающие это, я их приносил следователю, — документы, подтверждающие то, что они купили дорогие квартиры в Москве по 350 миллионов рублей, покупали дорогие машины, а два с половиной миллиарда внесли в уставной капитал фирмы и вывели за границу. Всё это подтверждено решениями судов. А меня обвиняют в том, что якобы я эти деньги получил наличными, хотя, когда спрашиваю, куда их принесли и куда я их дел, мне никто не может вразумительно объяснить. Есть чёткое понимание того, что эти деньги ушли за границу, — сказал Белоусов.