В Госдуме призвали ответить на ужесточение антироссийских санкций США
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Россия должна выработать и реализовать ответные меры на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Политик подчеркнул, что США активно подключают к своим санкциям союзников и тот объём ограничительных мер, который действует сейчас, "не окончательный и может расширяться".
— То, что о новых санкциях объявлено в эти дни США и Канадой, конечно, не является случайностью. Мы видим, что это ровно приурочено к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, — приводит слова депутата РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, Канада ввела санкции против 114 россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
Подобные меры в отношении России приняли и США.