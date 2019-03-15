В Госдуме призвали ответить на ужесточение антироссийских санкций США

Россия должна выработать и реализовать ответные меры на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Политик подчеркнул, что США активно подключают к своим санкциям союзников и тот объём ограничительных мер, который действует сейчас, "не окончательный и может расширяться".

— То, что о новых санкциях объявлено в эти дни США и Канадой, конечно, не является случайностью. Мы видим, что это ровно приурочено к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, — приводит слова депутата РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, Канада ввела санкции против 114 россиян из-за инцидента в Керченском проливе.