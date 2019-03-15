Канада ввела санкции против 114 россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Канада ввела санкции против 114 граждан России и 15 российских компаний в связи с ситуацией, которая произошла в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает МИД Канады.

— В координации с ЕС и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на действия России в Чёрном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма. Глава МИД Канады Христя Фриланд объявляет об этих санкциях в отношении 114 физических и 15 юрлиц в соответствии с законом о специальных экономических мерах, — говорится в заявлении канадского дипломатического ведомства.

Также в министерстве заявили, что эти санкции введены в ответ на "военные действия РФ против трёх украинских судов и захват моряков в Чёрном море в ноябре прошлого года".

— Канада также вводит санкции в отношении ряда физических и юрлиц, ответственных за незаконное вторжение и оккупацию Крыма и дестабилизацию востока Украины, — добавили в МИД Канады.

Ранее сегодня подобные ограничительные меры ввели США.

25 ноября прошлого года три судна ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.