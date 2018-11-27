Задержанные украинские моряки признались в провокации

ФСБ опубликовала кадры допроса троих военных, которые были на борту судов, нарушивших границу России у Керченского пролива.

Федеральная служба безопасности обнародовала видео, на котором моряки с задержанных в Крыму кораблей отвечают на вопросы российских правоохранителей.

Сообщается, что допросили старшего лейтенанта Андрея Драча, матроса Сергея Цыбизова и капитана третьего ранга Владимира Лесового, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что все они признались в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении её законодательства.

— Запросы по остановке по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулемёт с боекомплектами. Осознавал, что действия военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер, — признался Лесовой.

Как писал Лайф, ФСБ ранее сообщала, что нарушившие границу корабли изначально не планировали прохода через Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли задержали, при этом трое моряков пострадали. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.