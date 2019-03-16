Данные одного из чёрных ящиков рухнувшего в Эфиопии лайнера успешно извлекли

Их передали эфиопской группе по расследованию в надежде, что это поможет установить причины трагедии.

Эксперты успешно извлекли данные одного из бортовых самописцев, найденных на месте крушения самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Отмечается, что данные переданы эфиопской стороне.

Как ранее писал Лайф, среди обломков Boeing 737 нашли и параметрический, и речевой самописцы.

Напомним, самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение утром 10 марта спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек, в том числе трое россиян.

В авиакомпании рассказали, что пилоты перед крушением проинформировали наземные службы о проблемах с управлением полётом и запрашивали разрешение вернуться в аэропорт.