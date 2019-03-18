Кремль не знает об идее Володина взыскать с Украины ущерб за Крым

В Кремле не знают о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина взыскать с Украины ущерб, который она нанесла экономике Крыма. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мне неизвестно, чтобы такой вопрос когда-либо рассматривался в Кремле, — заявил представитель Кремля.

С этим вопросом он посоветовал обратиться в Госдуму, чтобы там разъяснили позицию Володина. В Кремле же впервые слышат об этой идее.