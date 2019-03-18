Дочь трёхкратного чемпиона "Формулы-1" ждёт ребёнка от Квята
Девушка гонщика опубликовала в "Инстаграме" фотографию с заметно округлившимся животом.
Девушка российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята выложила в "Инстаграм" фотографию с недвусмысленным намёком. На ней, как заметили пользователи, у Келли Пике, дочери трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике, заметно округлившийся живот. Подпись к фото гласит: "Надеюсь, твои глаза так же красивы, как цвет моря".
Пике и Квят встречаются с 2016 года. Они не отрицали факта своих отношений, но подробностей о жизни звёздной пары поступает мало.