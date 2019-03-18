Дочь трёхкратного чемпиона "Формулы-1" ждёт ребёнка от Квята

Девушка российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята выложила в "Инстаграм" фотографию с недвусмысленным намёком. На ней, как заметили пользователи, у Келли Пике, дочери трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике, заметно округлившийся живот. Подпись к фото гласит: "Надеюсь, твои глаза так же красивы, как цвет моря".