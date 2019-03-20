Отставка Назарбаева: ожидаемо, но неожиданно

Месяц назад Назарбаев отправил в отставку правительство. Впервые в истории страны. Специально под него придумали должность главы Совета безопасности. Поэтому перемены ожидались.

Но важна не судьба Назарбаева. Важно то, как изменится Казахстан, как изменится и в какую сторону диалог между Москвой и Астаной. Что нас ждёт: бескровный сценарий или очередной Майдан? Во второй вариант верится не очень, поскольку никакой контрэлиты в стране нет, оппозиция разгромлена. На последних выборах поддержка Назарбаева составила почти 98%.

Сотрудничество России и Казахстана

Исполняющим обязанности президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев, с 2013 года занимавший пост председателя сената страны. — Уверен, что он продолжит заложенный первым главой Казахстана курс на развитие страны. Также надеемся на преемственность государственной линии в отношениях с Россией, сотрудничество в общих интеграционных объединениях и на международных площадках, — говорит глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что на российско-казахстанском взаимодействии отставка Назарбаева не скажется — по крайней мере, пока — никак. — Потому что человек, который пришёл на его смену (Токаев. — Прим. Лайфа), и я его знаю лично, настроен на очень уважительные и добрые отношения с Россией. Те интеграционные проекты — от Евразийского экономического союза до ОДКБ — они с Назарбаевым проводили вместе, — отмечает Калашников.

— В России рассчитывают, что Казахстан продолжит сохранять и развивать добрососедские отношения с нашей страной, укрепляя связи между народами. Убеждён, что сложение полномочий Назарбаевым не изменит многолетней дружбы и сотрудничества наших стран. Нурсултан Абишевич является национальным лидером Казахстана и продолжит быть главной фигурой правящей партии "Нур Отан", Совета безопасности и ряда других ключевых политических должностей в республике, — отмечает член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Другой вопрос — как будут строиться расклады следующих президентских выборов, которые запланированы на 2020 год. — Мы помним турбулентность, которая была недавно в Армении, переход власти в Киргизии… На взаимоотношениях с Россией это не так уж и отозвалось геополитически, в инфраструктурных проектах. Но борьба за власть — она всегда существует, — говорит Калашников.

Если вспомнить конец 1980-х годов, то советское правительство, находясь тогда на последнем издыхании, сменило там первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР на неизвестного в республике Геннадия Колбина, работавшего до этого первым секретарём Ульяновского обкома КПСС. Калашников вспоминает, что "тогда народ вышел на улицы". — Начались очень неприятные процессы, драки и так далее. Пришлось прибегать тогда к фигуре Назарбаева. И вот он уже 29 лет… Назарбаев, конечно, всё это помнит, он человек умный. Знает и видит, что происходит в соседних республиках, — говорит депутат.

Тем не менее в сложившейся ситуации велика вероятность активизации западных сил с целью переманить одного из лучших друзей России на свою сторону. — Совершенно очевидно, что американцы и их западные союзники попытаются воспользоваться этой ситуацией, чтобы вбить клин между Казахстаном и Россией. Они будут пытаться сейчас обеспечить в качестве преемника наиболее прозападного человека, — заявил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Надежды прозападных сил обоснованы тем, что при всём расположении Назарбаева к России и его последовательности в дружбе с нашей страной он был не чужд так называемой вестернизации — западничеству. Это способствовало тому, что молодая часть нынешней казахской элиты воспитывалась в прозападном духе. Что, в свою очередь, создаёт определённое поле для западных государств, Соединённых Штатов и их союзников.

В этой связи России нужно проявлять активность и не считать, что Казахстан будет всегда автоматически нашим союзником. Такую точку зрения разделяет Емельянов. — Нужно последовательно работать. Надо было и до этого активизироваться, а сейчас тем более. Запад работает в Казахстане активно, там много НКО, работают с журналистами, молодыми политиками, депутатами, представителями чиновников, представителями третьего сектора, — обращает внимание Емельянов. Он предупреждает, что прозападный сегмент казахстанской элиты уже сформирован. Надо понимать, что в определённый момент он может сыграть негативную роль в отношениях Москвы и Астаны.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Назарбаев настолько давно во главе Казахстана, что, конечно, новость о его отставке не могла не быть неожиданной. — Отставка Назарбаева, честно сказать, стала неожиданной новостью. Он — патриарх евразийской интеграции, один из самых авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве, — заявил журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Тем не менее о самом решении об отставке можно было смело догадываться. Ведь были его очевидные предвестники. К ним можно отнести все последние шаги, предпринятые Назарбаевым в политической сфере страны: переформатирование правительства, ранее — изменение Конституции Республики Казахстан. А также создание образа безоговорочного национального лидера — это Назарбаев себе обеспечил. — Много последних лет уже об этом (отставке. — Прим. Лайфа) говорили, — отмечает Калашников.

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Окончательного ухода из политики от мудрого Назарбаева в его 79 лет не последует. Прежде всего, за ним остаётся должность председателя Совета безопасности. Это почти наверняка говорит о том, что он отказывается от оперативного управления страной, сохраняя за собой верховную, стратегическую власть.

— Процесс трансформации власти будет мягкий, под контролем самого Назарбаева, а значит, больших изменений в интеграционных процессах, экономических отношениях не будет, — говорит Емельянов.