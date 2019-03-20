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Регион
Опубликовано 20 марта 2019, 11:23

Совет Думы обсудит идею взыскать с Украины компенсацию за ущерб Крыму

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что Совет Думы рассмотрит вопрос о взыскании с Украины компенсаций за экономический ущерб Крыму, пока тот был в составе Незалежной.

Он сообщил, что после этого будет осуществлён переход непосредственно к принятию конкретных решений по данному вопросу.

Как писал Лайф, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери. В самом Крыму отметили, что речь может идти о триллионах рублей.

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Артур Белкин
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