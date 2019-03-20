Совет Думы обсудит идею взыскать с Украины компенсацию за ущерб Крыму

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что Совет Думы рассмотрит вопрос о взыскании с Украины компенсаций за экономический ущерб Крыму, пока тот был в составе Незалежной.

Он сообщил, что после этого будет осуществлён переход непосредственно к принятию конкретных решений по данному вопросу.