Совет Думы обсудит идею взыскать с Украины компенсацию за ущерб Крыму
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что Совет Думы рассмотрит вопрос о взыскании с Украины компенсаций за экономический ущерб Крыму, пока тот был в составе Незалежной.
Он сообщил, что после этого будет осуществлён переход непосредственно к принятию конкретных решений по данному вопросу.
Как писал Лайф, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери. В самом Крыму отметили, что речь может идти о триллионах рублей.