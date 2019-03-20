Онищенко предложил запретить рекламу вредной еды и фастфуда на ТВ

Депутат считает, что запрет на показ не будет ущемлять ничьих прав, а только пойдёт на пользу окружающим.

Реклама вредной еды и фастфуда должна быть запрещена на телевидении. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как сообщил агентству городских новостей "Москва" сам депутат, это нормальная практика, которая, в частности, уже реализуется в отношении алкоголя как продукции, аналогично наносящей вред здоровью.

— Рекламу вредной еды и фастфуда нужно запретить вообще на всех каналах. Дети же смотрят не только детские каналы. "Сникерс" и "Марс" у нас везде рекламируют, а едят их дети. "Кока-колу" везде показывают, а пьют только дети. Поэтому надо везде запрещать, это нормально и логично. Никакого тут ущемления ничьих прав нет, а есть просто моделирование поведения наших детей на этапе, когда они ещё сами не могут выбрать для себя правильную линию поведения, — заявил Геннадий Онищенко.