Чтобы дети не толстели. В лондонском транспорте запретили рекламу фастфуда

Под запрет попадает реклама еды и напитков с повышенным содержанием жиров, сахара и соли.

В общественном транспорте Лондона запретили рекламу фастфуда. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на мэра столицы Англии.

Запрет касается еды и напитков, которые содержат повышенное количество сахара, соли и жиров. Ограничение вводится по инициативе мэра Лондона Садика Хана для борьбы с детским ожирением. Согласно результатам социологических опросов, такую идею поддерживает абсолютное большинство жителей британской столицы — 82%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве изучают опыт Японии в борьбе с ожирением — в Стране восходящего солнца на законодательном уровне установлен максимально допустимый обхват талии для мужчин и женщин.