Квята признали одним из лучших пилотов Гран-при Австралии

Согласно данным телеметрии, лучше россиянина был только новичок Williams Джордж Рассел.

На официальном сайте "Формулы-1" появились данные телеметрии по итогам первой гонки сезона — Гран-при Австралии. Компьютерные данные, анализирующие пилотаж гонщиков, говорят о том, что лучшим в Гран-при стал Джордж Рассел из Williams. А вторым по уровню пилотажа признали гонщика Toro Rosso Даниила Квята.

Квяту поставили 9,2 балла за работу с педалью газа, 10 — за работу рулём, 7,8 — за работу на торможениях, 3,7 — за прохождение поворотов и 6,1 — за агрессивность. Общая оценка — 7,3. При этом "десятка" Квята за работу рулём — это лучшая оценка среди всех гонщиков, принимавших участие в Гран-при.

Кроме того, появились оценки гонщикам от авторитетных автоспортивных изданий. Журналисты оценили пилотаж Квята на уровне четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который занял четвёртое место на Гран-при Австралии.