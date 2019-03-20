Минтруд внёс в правительство проект о детских пособиях семьям с низким доходом

Минтруд России внёс в правительство проект закона о детских пособиях на первого и второго ребёнка семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом в ходе выступления на правительственном часе заявил глава ведомства Максим Топилин.

Он отметил, что сейчас всего 45 процентов семей, в которых рождается первый и второй ребёнок, получают такие пособия, а после принятия предложенного закона с 2020 года уже около 70% семей будут охвачены программой.