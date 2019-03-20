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Регион
Опубликовано 20 марта 2019, 13:33

Минтруд внёс в правительство проект о детских пособиях семьям с низким доходом

Фото © Pixabay&nbsp;

Фото © Pixabay 

Минтруд России внёс в правительство проект закона о детских пособиях на первого и второго ребёнка семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом в ходе выступления на правительственном часе заявил глава ведомства Максим Топилин.

Он отметил, что сейчас всего 45 процентов семей, в которых рождается первый и второй ребёнок, получают такие пособия, а после принятия предложенного закона с 2020 года уже около 70% семей будут охвачены программой.

Я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять, — сказал министр.

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Владислав Фёдоров
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