Минтруд расширит потребительскую корзину молочкой, фруктами и овощами
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Минтруд России планирует расширить потребительскую корзину. Об этом в ходе правительственного часа заявил глава ведомства Максим Топилин.
По его словам, новая потребительская корзина должна вступить в силу с 1 января 2021 года в соответствии с действующим российским законодательством.
— Мы сейчас работаем над корзиной, — сказал министр.
Топилин добавил, что речь идёт о расширении прежде всего продуктов питания: молочные продукты, овощи и фрукты.
— Этот спектр нам требуется откорректировать в большую сторону, — резюмировал глава Минтруда.
Ожидается, что потребительская корзина будет представлена в Госдуму в весеннюю сессию.