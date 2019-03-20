Минтруд расширит потребительскую корзину молочкой, фруктами и овощами

Минтруд России планирует расширить потребительскую корзину. Об этом в ходе правительственного часа заявил глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, новая потребительская корзина должна вступить в силу с 1 января 2021 года в соответствии с действующим российским законодательством.

— Мы сейчас работаем над корзиной, — сказал министр.

Топилин добавил, что речь идёт о расширении прежде всего продуктов питания: молочные продукты, овощи и фрукты.

— Этот спектр нам требуется откорректировать в большую сторону, — резюмировал глава Минтруда.