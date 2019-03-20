Вышинский заявил Москальковой, что у него всё хорошо
Фото: © Instagram / Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова перед заседанием суда в Киеве смогла поговорить с руководителем портала РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским. Журналист заверил омбудсмена, что у него всё хорошо.
Москалькова спросила Вышинского, что передать родным.
— Да, всё хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся, — сказал журналист.
— Все держатся. Мама в курсе, жена в курсе, где находятся? Её все поддерживают, всё наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких, — отметила Москалькова.
Напомним, главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. СБУ предъявила журналисту обвинения в госизмене, а позже — и в незаконном обороте оружия. В дальнейшем он был задержан, и срок его ареста постоянно продлевался.