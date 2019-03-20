Госдума объяснила санкции Украины против РФ приближающимися выборами

По словам депутата ГД, подобными действиями Пётр Порошенко пытается поднять себе народный рейтинг, чтобы остаться президентом Незалежной ещё на пять лет.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик прокомментировал расширение Украиной санкционных ограничений. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, данные меры были предприняты властями Украины, в частности Петром Порошенко, в связи с предстоящими президентскими выборами.

— До выборов осталось 10 дней, по всем социологическим опросам Порошенко не может претендовать на первое место. Поэтому каждое его действие сегодня, каждый шаг и высказывание продиктовано желанием остаться президентом Украины ещё на пять лет, — заявил Белик.

Кроме того, политик подчеркнул, что основная роль Украины во внешнеполитической игре заключается в одновременном с Соединёнными Штатами принятии санкций против России. На другие процессы, отмечает Белик, Украина не может сильно повлиять.