Москалькова выступила за восстановление транспортных коммуникаций с Украиной

Киев ввёл ограничения на прямые пассажирские авиаперелёты с Россией в 2015 году.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что транспортные коммуникации между Россией и Украиной в ближайшем будущем будут восстановлены. Российский омбудсмен отметила, что и сама ощутила, насколько некомфортно гражданам обеих стран добираться друг до друга. В частности, Москальковой пришлось лететь в Киев на суд к главному редактору РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому из Белоруссии.

— Моя делегация долетела без всяких проблем, не считая того, что приходится лететь через Белоруссию. И для многих граждан это очень неудобно. Хотелось бы пожелать, чтобы эта ситуация когда-то нашла своё разрешение, чтобы транспортные коммуникации были восстановлены, люди могли воссоединить свои семьи, иметь возможность путешествовать, иметь возможность быстрее добираться до своих родных и близких, которых огромное количество для россиян на Украине и наоборот, — отметила омбудсмен.