Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине

Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным заграничным направлением Украинских железных дорог в ушедшем году. При этом его наполненность оставалась на уровне около 72%. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

— Поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы, — говорится в сообщении

Отмечается, что за минувший год общая прибыль компании с этого направления составила порядка 120 миллионов гривен ($4,4 млн). Также в пятёрку самых прибыльных вошли поезда Одесса — Москва, Ковель —Москва, Николаев — Москва и Киев — Санкт-Петербург.

Самым убыточным оказалось направление Минск — Запорожье. За год компания потеряла на этом маршруте около 6,5 миллиона гривен. Также в пятёрке самых провальных оказались Харьков — Москва и Харьков — Санкт-Петербург.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о неизбежности прекращения железнодорожного сообщения с Россией. По его словам, это будет или установлено решением правительства, "или по факту никто не будет ездить".