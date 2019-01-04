Красный свет. На Украине назвали неизбежным прекращение ж/д сообщения с Россией

Киевские власти отметили, что украинцы стали меньше ездить поездами в РФ, что логично приведёт к закрытию направлений.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала ZIK, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией является неизбежным.

— Мы видим по объективным нашим цифрам, что количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в Россию неумолимо сокращается. То есть оно будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить, — заявил Омелян.

Ранее это же ведомство внесло в кабмин Незалежной на рассмотрение инициативу о полном закрытии ж/д сообщения между двумя странами. При этом, несмотря на позицию властей в Киеве, в первой половине 2018 года РФ посетили 4 млн украинцев.