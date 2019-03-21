Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Материальное обеспечение неработающих пенсионеров будет каждый год превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.

Депутаты Госдумы России приняли правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Инициатива принадлежит президенту РФ Владимиру Путину и разработана для реализации положений послания главы государства о борьбе с бедностью в России. Теперь документ будет рассматривать Совфед, состояться это должно 27 марта.

Согласно закону, сначала будет установлена социальная доплата. Это необходимо для доведения пенсий до прожиточного минимума в регионе, а затем будет осуществлена индексация. Таким образом материальное обеспечение неработающих пенсионеров будет каждый год превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.