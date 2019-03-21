Зюганов отказался отвечать на вопросы Лайфа о Грудинине

Лидер КПРФ лишь кратко заметил, что коммунисту не обязательно приезжать на комиссию ЦИК о передаче ему мандата депутата Госдумы.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не стал отвечать на вопросы Лайфа о бывшем кандидате в президенты Павле Грудинине, которому Коммунистическая партия намерена передать мандат депутата Госдумы. Прежде всего лидер коммунистов игнорировал вопросы о бывшей супруге Грудинина, развод с которой сопровождается многочисленными скандалами. При этом Геннадий Зюганов не смог ответить, приедет ли на заседание ЦИК сам потенциальный парламентарий.

— Ему задайте вопросы, ему совсем не обязательно сюда приходить, — кратко заявил Зюганов и отправился на заседание ЦИК по вопросу передачи мандата Грудинину.

При этом часть коллег лидера коммунистов в резкой форме ответили журналистам Лайфа, что вопросы об экс-супруге Грудинина, которая обратились в полицию из-за опасений за свою жизнь по делу о разделе имущества с бывшим мужем, являются личным делом самого директора совхоза имени Ленина.