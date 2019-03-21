Депутаты-коммунисты из Видного сочли Грудинина недостойным мандата Алфёрова

По словам Павла Русакова, если бывший кандидат в президенты не справился с обязанностями в Совете депутатов городского поселения, то представлять интересы народа в Госдуме просто не достоин.

Коммунист Павел Русаков и бывший коллега бизнесмена и экс-кандидата в президенты Павла Грудинина по Совету депутатов городского поселения Видное выступил категорически против его выдвижения в Госдуму. Как рассказал Лайфу народный избранник, Павел Грудинин негативно себя зарекомендовал на работе в качестве депутата городского поселения. Например, возникали проблемы с финансовыми отчётностями и во взаимоотношениях с другими депутатами, из-за чего работа не местах практически не велась.

— Мы, как депутаты поселения Видное, очень против этого. Грудинин — коммерсант. Не политик и не хозяйственник, а бизнесмен, отстаивающий исключительно свои интересы. Я считаю, человек просто не достоин этого поста. Как человек может работать в Государственной думе, если не смог работать в городском Совете депутатов? — заявил депутат Павел Русаков.