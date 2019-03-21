Сеть супермаркетов Walmart хочет запустить стриминговую платформу
Фото © Flickr/Mike Mozart
Американский гигант розничной торговли в настоящий момент исследует рынок потоковой передачи видеоигр.
Компания Walmart (владеет одноимённой сетью супермаркетов в США) задумалась о том, чтобы запустить собственную площадку для стриминга видеоигр. Об этом сообщает USgamer.
Источники издания сообщают, что в настоящий момент компания изучает всплеск интереса вокруг этого рынка. В частности, Walmart уже ведёт переговоры с разработчиками (какими именно — не называется).
Напомним, ранее на этой неделе свою стриминговую площадку представила Google. В компании заявили, что сервис Stadia будет доступен уже до конца 2019 года.