Сеть супермаркетов Walmart хочет запустить стриминговую платформу

Американский гигант розничной торговли в настоящий момент исследует рынок потоковой передачи видеоигр.

Компания Walmart (владеет одноимённой сетью супермаркетов в США) задумалась о том, чтобы запустить собственную площадку для стриминга видеоигр. Об этом сообщает USgamer.

Источники издания сообщают, что в настоящий момент компания изучает всплеск интереса вокруг этого рынка. В частности, Walmart уже ведёт переговоры с разработчиками (какими именно — не называется).