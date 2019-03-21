Зампред ЦИК РФ заявил, что Грудинин не может быть депутатом Госдумы

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ не закрыл свои зарубежные счета.

— Человек, имеющий иностранные финансовые инструменты на момент регистрации, депутатом не может быть, — заявил Булаев.

Булаев также добавил, что если Грудинин и получит мандат, то на второй день его придётся уже изгнать из Госдумы.