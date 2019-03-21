Зампред ЦИК РФ заявил, что Грудинин не может быть депутатом Госдумы
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ не закрыл свои зарубежные счета.
— Человек, имеющий иностранные финансовые инструменты на момент регистрации, депутатом не может быть, — заявил Булаев.
Булаев также добавил, что если Грудинин и получит мандат, то на второй день его придётся уже изгнать из Госдумы.
Как сообщал Лайф, ЦИК начал рассмотрение вопроса о передаче депутатского мандата члену КПРФ Павлу Грудинину. Перед началом заседания лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее лично выступал за передачу мандата, принадлежавшего умершему недавно Жоресу Алферову, в пользу Павла Грудина, отказался отвечать на вопросы Лайфа о потенциальном парламентарии.